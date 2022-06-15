Глава ведомства рассказал о том, как проходил призыв среди студентов ЗКТАУ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске студенты заявили, что их забрали в военкомат после защиты диплома Фото: Qumash в Telegram 14 июня в Telegram-паблике Qumash появилась информация о том, что студентов ЗКАТУ забрали в военкомат сразу же после защиты диплома. 15 июня заместитель начальника департамента по делам обороны ЗКО Альберт Бекмуханов сообщил, что насильно и принудительно студентов на службу не призывали. На вопрос журналиста, сколько призывников с дипломами решили прямо из вуза пройти медкомиссию, он ответил, что более ста человек, они уже призвались в вооружённые силы РК. Начальник департамента по делам обороны ЗКО Руслан Амиржанов говорил, что на защиту дипломов направили сотрудников ведомства и провели беседу. Позже Руслан Амиржанов подробно рассказал о том, как проходил призыв среди студентов ЗКТАУ. - Проведены разъяснительные беседы о том, что ребята, достигшие призывного возраста, по окончании учебного заведения будут призваны на срочную воинскую службу в ряды Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований Казахстана. После изъявившие желание проходить срочную воинскую службу ребята добровольно прибыли в департамент по делам обороны ЗКО для прохождения медицинской комиссии. Всем остальным студентам, подлежащим призыву на срочную воинскую службу, у которых право на отсрочку от призыва заканчивается в более поздние сроки, были вручены повестки о прибытии в местные органы военного управления по месту прописки на даты завершения учебного заведения. Говоря о том, что мероприятие было проведено законно, подразумевалось вручение повесток о явке в местные органы военного управления, но никак не о насильном доставлении студентов в местные органы военного управления, - сказал начальник департамента по делам обороны ЗКО.