Возгорание произошло 15 июня в доме по улице Владимирская, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Четверо детей спасли при пожаре в Атырау Фото: ДЧС Атырауской области Из окна шёл дым. Прибывшие пожарные вывели шесть человек, в том числе четверых детей.
- Произошло возгорание комнаты квартиры площадью 12 квадратных метров. Причины пожара выясняются, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.