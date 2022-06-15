- Электроснабжение города осуществляет АО «Зап.Каз.Рэк» и АО «АксайГазПромЭнерго». В 2021 году прошли работы по строительству инженерных сетей электроснабжения села Кызылтал. В 2022 году планируется разработка ПСД на реконструкцию электросетей улиц южной части города (Шанхай), от 7-ого микрорайона до микрорайона Кызылтал за счёт районного бюджета, - рассказал Арсен Баяндыков во время брифинга в РСК. - Город полностью газифицирован. Газоснабжение города и прилегающих к нему сёл осуществляется единым оператором АО «КазТрансГаз Аймак».

- Источниками водоснабжения являются Бестауское и Акбулакское месторождения подземных вод. Объём мощности Бестауского водозабора составляет 7 300 кубометров, Акбулакского водозабора 2 000 кубометров в сутки. Максимальное суточное водопотребление Аксая по проекту 12 000 кубических метров в день. Однако в связи с изношенностью оборудования и уменьшением дебета воды проведена реконструкция Бестауского водозабора в 2017 году. Реальная потребность воды города в связи с увеличением количества абонентов ожидается в пределах 10 000 кубометров в сутки. В 2021 году на Бестауском месторождении пробурены две дополнительных скважины, - сообщил аким Аксая.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Так, по словам градоначальника, общая протяжённость электросетей города составляет 1 330 километров, в том числе 54 километра находится в коммунальной собственности отдела ЖКХ. При этом степень износа составляет 83%.Что касается теплосетей, то их общая протяжённость составляет 64,1 километр, при этом физический износ составляет 7%, балансодержателем является ГКП «Аксайжылукуат». Тепловые сети в городе реконструировали в 2018 году.В 2014 году в городе началась реконструкция части сетей водоотведения, но основная часть сетей имеет износ до 80% (бОльшая часть сетей эксплуатируется около 30 лет). В 2021 году начаты и в этом году продолжены работы по строительству резервного магистрального водопровода от Бестауского водозабора до 10-ого микрорайона. В этом году власти планируют начать разработку ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения в 4, 5 и 10-ых микрорайонах города. Также в 2022 году планируется капитальный ремонт канализационно-насосной станции – 1 по улице М. Ауэзова.