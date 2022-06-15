Днём на юге ЗКО ожидается сильная жара. Погода на 14 мая На большей части территории страны сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град и шквал.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32, ночью похолодает до +15..+17. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - ясно. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.
