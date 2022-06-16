Фото: ДП ЗКО Не доезжая до поста ГАИ в сторону посёлка Подстепное, столкнулись мотоцикл и Lada Kalina. Мотоциклист 1988 года рождения скончался на месте, водитель авто 1977 года рождения госпитализирован с переломами и другими травмами. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование.