Изображение Alexandra_Koch с сайта Pixabay Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья сообщил, что у пациента была лёгкая форма вируса. После лечения его вскоре выписали из медицинского учреждения. Заражённый недавно вернулся из Европы. Специалисты вели наблюдение за всеми, с кем контактировал больной, но ни в одном случае не было выявлено клинических признаков.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.