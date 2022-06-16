В 70 случаях жертвами нападения становились несовершеннолетние, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бродячие псы насмерть загрызли ребёнка на стройке Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили в прокуратуре Атырау. Надзорный орган отмечает неэффективность принимаемых уполномоченным органом мер.
- Создана и организована работа мобильной группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции и местного исполнительного органа, утверждён комплексный план мероприятий. Несмотря на принимаемые меры, факты укусов людей бродячими животными продолжают иметь место, - сообщили в городской прокуратуре.
Поэтому родителей просят внимательно следить за своими детьми. К слову, в прошлом году прокуратура выявила нарушение. Ветеринарный орган подделывал документы об отстреле собак путём перевода излишних бюджетных средств предпринимателям. Причинённый ущерб полностью возмещён, ответственные привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В начале июня сообщалось, что в Атырау активизировали отлов бродячих животных.