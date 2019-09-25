В городском суде заявили, что Нурсулу Мамбетова не относится к той категории людей, которым предоставлено право получения пенсии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как пояснили в городском суде №2, Нурсулу Мамбетова воспитала пятерых детей, четверо из которых - родные, а один был усыновлен в возрасте 17 лет. – В 53 года женщине была назначена пенсия по возрасту и базовая пенсия, однако, как выяснилось в последующем, последний – пятый - усыновленный ребенок на момент назначения базовой пенсии достиг 17-летнего возраста. Ввиду выявления департаментом комитета труда, соцзащиты и миграции по ЗКО нарушений сформировано решение об отказе в назначении базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту. В случае назначения пенсионных выплат по возрасту женщинам, родившим (усыновившим, удочерившим) пять и более детей и воспитавшим их до 18-летнего возраста, дополнительно представляются свидетельства о рождении детей (или актовая запись о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния) и документы, подтверждающие факт воспитания детей до восьми лет. Данное требование законодательства при назначении базовой пенсии было нарушено. Следовательно, заявитель не относится к той категории лиц, которым предоставлено право получения государственной пенсионной выплаты, - сообщили в городском суде №2. Нурсулу Мамбетова обратилась в суд с жалобой на решение департамента об отказе в назначении пенсионных выплат. – В функции департамента входит осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в области пенсионного обеспечения, принятие решения о назначении или об отказе в назначении государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, при наличии оснований проверка достоверности документов, необходимых для назначения государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств. При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что департамент труда, социальной защиты и миграции ЗКО действовал в рамках своих полномочий и согласно своих функций и требования заявителя являются необоснованными  и подлежащими отказу в удовлетворении, - рассказали в городском суде №2. Напомним, в редакцию "МГ" обратилась жительница Уральска Нурсулу Мамбетова, которой в 2016 году была назначена пенсия, однако в июне 2019 года выплаты неожиданно прекратились. Такое решение в департаменте комитета труда, соцзащиты и миграции по ЗКО объяснили тем, что при сдаче документов женщина не указала, что пятый ребенок является усыновленным по закону в возрасте 16 лет, то есть фактически женщина не является многодетной. Тогда по ошибке женщине была назначена пенсия, которую она получала в течение трех лет. 56-летняя Нурсулу Мамбетова пыталась отсудить право не возвращать полученные деньги и получать пенсию далее, однако суд отказал ей в иске. Теперь пенсию женщина получать не будет, а уже полученную сумму она должна будет вернуть государству. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.