В сумке на мусорке нашли тело: обвиняемый в убийстве предстал перед судом в Актобе

Страшную находку обнаружили 11 марта на мусорной площадке за одним из домов по улице братьев Жубановых в Актобе. Как тогда рассказал журналистам дворник, сумка лежала прямо на земле, и от нее исходил сильный гнилостный запах. Погибшего опознали - им оказался 55-летний актюбинец. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого в преступлении нашли. 25 июня по этому делу состоялось предварительное слушание, которое проходило в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области под председательством Жанибека Сейтжапарова. Подсудимому 62 года, семьи у него нет, жил в Актобе. Мужчину обвиняют в совершении убийства.

Как говорится в материалах дела, 21 февраля мужчина, ставший жертвой преступления, пришел к обвиняемому домой в гости. Вместе они распивали спиртное, и в ходе застолья между ними произошел конфликт.

Когда хозяин квартиры прилег на диван, гость нанес ему удары в ногу и по лицу. В ответ на это обвиняемый схватил из рук гостя нож и стал наносить ему удары, от которых тот скончался.

Чтобы скрыть преступление, мужчина положил труп в черно-белую сумку. Ночью 24 февраля он принес домой санки, вывез на них тело из дома и оставил в мусорном контейнере по соседству. Там сумку и обнаружили 11 марта.

Главное судебное разбирательство по этому делу еще впереди.

Айман КАРИМ