Основная цель мероприятия — пропаганда традиционного искусства, исторических ценностей, а также повышение уважения к одному из семи сокровищ казахского народа — лошадям. В программной статье Елбасы особое внимание уделяется почитанию родной земли, малой Родине, духовно-нравственному наследию и развитию культуры. В фестивале приняли участие команды из Таскалинского, Теректинского, Акжаикского, Бурлинского районов, а также района Байтерек. Всего в состязании приняли участие работники сферы культуры из шести районов. В рамках мероприятия также состоялся мастер класс для девушек по приготовлению курта, а мужчины в свою очередь проявили свою силу в спортивных соревнованиях. Таких как перетягивание каната, а также байге и асык ату. - Курт является национальным продуктом казахского народа. Его готовят из густой закваски кислого молока. Сейчас не в каждом доме его готовят, а молодежь и вовсе не все знают, как наши предки делали это. Именно поэтому проведение таких мастер классов и передача опыта важна в воспитании молодежи, - пояснила участница фестиваля Орынша Тусупкалиева. Также в ходе мероприятия прошла выставка собак породы Тазы. - Содержать тазы и воспитывать - это огромный труд. Сейчас чистокровную тазы найти тяжело. В нашей области всего несколько человек есть, кто разводит эту породу. Участники фестиваля привезли лучших собак, поэтому всем желаю удачи, - рассказал житель района Байтерек Ерлан. Участники фестиваля остались довольны соревнованиями. Подобные мероприятия позволяют привить молодому поколению национальные ценности и традиции предков.