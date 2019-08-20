Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя специализированного отдела г.Уральск филиала ЗКО НАО ГК "Правительство для граждан" Луизы Кусаиновой, с 1 июля 2019 года закрыты регистрационно-экзаменационные подразделения по стране и ликвидированы регистрационно-экзаменационные отделы при спецЦОНах. Теперь документы на регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений рассматриваются госорганом удаленно по электронным заявкам, функции которые ранее выполнялись регистрационно-экзаменационным подразделением, теперь переданы в госкорпорацию «Правительство для граждан». - Разработан специальный Веб-модуль по регистрации и перерегистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений. Информация о наличии необходимых для регистрации автотранспорта документов будет проверяться госорганом удаленно в онлайн-режиме из баз данных налоговых, таможенных и других органов. То есть без фактического предоставления бумажных документов. При оказании услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспорта будут полностью исключены контакты государственного органа как с гражданами, так и с сотрудниками «Правительства для граждан». До внедрения реформы практические и теоретические экзамены принимались сотрудниками регистрационно-экзаменационного подразделения и представителями автошкол, (комиссия из числа 3-4 человек),то после внедрения эти функции переданы госкорпорации, - рассказала Луиза Кусаинова. Как стало известно, за период с 1 по 31 июля 2019 года (то есть с момента, когда экзамены стали принимать сотрудники госкорпорации "Правительство для граждан" - прим. автора) обратились на сдачу правила дорожного движения (ПДД ) - 731 гражданин, из них 308 человек не сдали теорию. На знание практических знаний (вождение) обратились 289 человек, 177 из которых из числа лишенных прав. Вождение смогли подтвердить только 33 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.