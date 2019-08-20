Одним из важных направлений программы «Рухани жаңғыру» является проект «Туған жер», в основу которого заложено воспитание у казахстанцев чувств патриотизма, любви к своему родному краю, его истории, культуре и традициям. Меценаты Западно-Казахстанской области на улучшение жизни в родных аулах выделили почти 550 миллионов тенге, сообщает корреспондент «Хабар 24». На собранные деньги строят дороги, ремонтируют школы и больницы. Решают жилищный вопрос многодетных семей. Фельдшерско-акушерский пункт - одно из самых посещаемых мест в селе Акпатер. Ежедневно за медицинской помощью сюда обращаются до 30 сельчан. Работает дневной стационар, сельские медики в основном занимаются профилактикой. Врачи говорят о росте заболеваемости сердечнососудистой системы, глазных болезней среди школьников. - Раньше наш ФАП располагался в аварийном здании. Зимой было очень холодно. Постоянно боялись, что стены разрушатся. В начале года мы переехали в новое здание. Его на собственные средства построил наш земляк, местный предприниматель. Теперь у нас есть больше возможностей для оказания качественной медицинской помощи, - рассказала медсестра фельдшерско-акушерского пункта Жаннат Дуйсенгалиева. С начала года в Акпатерском сельском округе на свет появились 19 малышей. Наблюдается рост рождаемости. Демографическая ситуация улучшается, теперь нужен новый детский сад. Один в округе есть, но он располагается в старом неприспособленном здании. Начало уже положено. Этим летом в Акпатере появилась современная детская площадка. - По программе «Рухани жаңғыру» местный предприниматель почти миллион тенге выделил на приобретение оборудования для детской площадки. Теперь детворе есть где интересно и с пользой для здоровья провести свободное время. Детей в селе много. Всего в нашем округе проживает свыше тысячи сельчан. Округ один из передовых по развитию племенного животноводства. Над улучшением качеств скота здесь работают 24 крестьянских хозяйства. Население тоже в основном живёт за счёт сельскохозяйственной продукции. Местные аграрии помогают односельчанам запастись кормами на зиму, - пояснил аким Акпатерского сельского округа Нурхат Булаев. - Предприниматели всегда по мере возможности помогали развитию сел. А программа «Рухани жаңғыру» ещё больше сплотила людей, дала новое направление. Так как бизнесмены теперь оказывают помощь целенаправленно. Точечно решают социальные вопросы в аулах. За счёт предпринимателей решаются не только насущные проблемы села. В приоритете, прежде всего, духовное развитие. В ближайшее время в округе откроется музей под открытым небом, где каждый желающий сможет узнать больше об истории Казталовского района, - говорит жительница с. Акпатер Акзия Жакупова.