На сегодняшний день 80 заключённых трудятся в цехах при двух колониях в Уральске. По словам представителей департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО, осуждённые работают в швейном, кузнечном, кустовом цехах, а также на территории колонии действует пекарня. - Работают осуждённые по 8 часов в день, получают за это заработную плату в размере от 40 до 60 тысяч тенге. Свою продукцию мы реализуем по региону. Недавно установили 50 мусорных площадок в Аксае. Большим спросом пользуется посуда из дерева в национальном стиле, - пояснил и. о. директора РГП «Енбек Орал» Бауыржан Абдулин. В выставочном зале можно посмотреть самую разнообразную продукцию из дерева. Это колыбели, мебель, шкатулки, сувенирные модели кораблей, музыкальные инструменты, а также посуду. Все это выполнено в национальном стиле с применением техники выжигания. Что касается кузнечного цеха, то они варят мангалы, печи, урны, лавочки, качели и многое другое. Стоит отметить, что у цеха есть своя страница в социальной сети Инстаграм, где жители области могут ознакомиться со всем ассортиментом товара. Выставка продлится до 30 августа.