По словам Аубакирова, основными задачами инспекции труда являются: - обеспечение государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан; - обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод работников, включая право на безопасные условия труда; - рассмотрение обращений, заявлений и жалоб работников и работодателей по вопросам трудового законодательства Республики Казахстан. - Мы открыли номер горячей линии по номеру короткого набора 1302, а также номер в WhatsApp –87719927263 для того, чтобы жители области могли свободно проконсультироваться по всем интересующим их вопросам, - сказал Игилик Аубакиров. – Мы своевременно реагируем на все поступающие сигналы. Также, по словам Аубакирова, в данный момент был открыт офис государственной инспекции труда на месторождении Тенгиз.​ Инспекторы находятся в вахтовом поселке для своевременного реагирования на обращения работников, касающихся трудовых прав. - В последующем мы планируем разместить инспекторов во всех крупных вахтовых поселках, - поделился планами Аубакиров. – Инспекторы труда на местах будут реагировать на все поступающие жалобы. На Тенгизском месторождении они уже доказали свою эффективность. Также, как сказал Аубакиров, довольно много вопросов возникает по поводу окончания контрактов у работников нефтяной сферы. - Тут нужно четко понимать – если человек подписал контракт на год, и по окончанию контракта в связи с выполнением объема работ ему дают расчет – это не является нарушением законодательства. Но если работника освобождают от должности до окончания контракта – ему стоит обратиться к нам, мы будем проводить проверку и сделаем все возможное для того, чтобы защитить его права, - заверил руководитель государственной инспекции труда по Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.