Как рассказал руководитель управления государственной инспекции труда Игилик Аубакиров, горячая линия была запущена для того, чтобы своевременно реагировать на факты нарушения прав работников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Аубакирова, основными задачами инспекции труда являются: - обеспечение государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан; - обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод работников, включая право на безопасные условия труда; - рассмотрение обращений, заявлений и жалоб работников и работодателей по вопросам трудового законодательства Республики Казахстан. - Мы открыли номер горячей линии по номеру короткого набора 1302, а также номер в WhatsApp –87719927263 для того, чтобы жители области могли свободно проконсультироваться по всем интересующим их вопросам, - сказал Игилик Аубакиров. – Мы своевременно реагируем на все поступающие сигналы. Также, по словам Аубакирова, в данный момент был открыт офис государственной инспекции труда на месторождении Тенгиз.​ Инспекторы находятся в вахтовом поселке для своевременного реагирования на обращения работников, касающихся трудовых прав. - В последующем мы планируем разместить инспекторов во всех крупных вахтовых поселках, - поделился планами Аубакиров. – Инспекторы труда на местах будут реагировать на все поступающие жалобы. На Тенгизском месторождении они уже доказали свою эффективность. Также, как сказал Аубакиров, довольно много вопросов возникает по поводу окончания контрактов у работников нефтяной сферы. - Тут нужно четко понимать – если человек подписал контракт на год, и по окончанию контракта в связи с выполнением объема работ ему дают расчет – это не является нарушением законодательства. Но если работника освобождают от должности до окончания контракта – ему стоит обратиться к нам, мы будем проводить проверку и сделаем все возможное для того, чтобы защитить его права, - заверил руководитель государственной инспекции труда по Атырауской области.