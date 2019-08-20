В этом году в Западно-Казахстанской области зерновой клин составил 246 тысяч гектаров. Первыми аграрии начали уборку озимых зерновых культур. - В области уже убрано зерно с площади в 118 тысяч гектаров. Это составляет почти 50% от общей площади, засеянной зерновыми. При урожайности в 9,5 центнеров с га собрано 112 тысяч тонн зерна. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Сельхозтоваропроизводители уже начали посев озимых культур. Планируем высадить 80 тысяч гектаров, - отметил руководитель отдела сельского хозяйства ЗКО Куанышкали Исимов. В поселке Макарово района Байтерек традиционно высаживают картофель. Руководитель ТОО «Гепард агро» Серик Мусагалиев занимается выращиванием этой культуры уже 12 лет. Он говорит, что картофель из Макарово – это устоявшийся бренд, который имеет своих постоянных почитателей. - Мы начали уборку картофеля в начале августа. Погода отличная, надеемся завершить работы до ноября. Мы в этом году использовали семена из Москвы Российской Федерации и Караганды. Всего у нас посажен картофель на площади в 210 га. Планируем собрать порядка двух тысяч тонн. Прямо с полей реализуем урожай в Актобе, Атырау, Актау. В этом году есть покупатели из Шымкента. Оптовым покупателям отпускаем урожай по цене в 70 тенге за килограмм, - отметил Серик Мусагалиев. В управлении сельского хозяйства отметили, что на данный момент убрано уже 12% площадей картофеля и 27% площадей, предназначенных под бахчевые культуры. Также в данный момент идет заготовка грубых кормов для скота. 63% от имеющихся потребностей уже собраны.