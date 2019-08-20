В данный момент начат монтаж балок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдара Менеева, на 100 процентов завершена работа по установке опор. - Сейчас начат монтаж балок, из 126 установлены 8 балок. Кроме того, ведутся работы по взведению подходов с двух сторон. Можно сказать, что работы по реконструкции выполнены на 50%, - сообщил Айдар Менеев. Также Айдар Менеев пояснил, что в любом случае, работы будут завершены досрочно. Срок строительства путепровода - 33 месяца. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию моста выделено около 5 миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в.  