Как сообщили в областной прокуратуре, ученику начальной школы №2 Макатского района, за время его нахождения в Национальном центре реабилитации детей в Нур-Султане приписывалось проведение трехнедельного занятия. - Наряду с этим установлена задолженность по надбавке к заработной плате учителям на общую сумму 21,5 млн тенге. Вместе с тем начато досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" по факту использования двумя учителями поддельных дипломов об окончании высших учебных заведений, данные лица уволены по отрицательным мотивам, - добавили в прокуратуре. В прокуратуре также отметили, что по акту надзора 8 руководителей и 3 учителей учебных заведений привлечены к различной дисциплинарной ответственности, подана заявка на дополнительное финансирование выплаты установленной задолженности в размере 21,5 млн тенге по заработной плате, рассмотрение которой запланировано на очередное заседание районного маслихата.