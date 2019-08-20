С 19 по 26 августа 2019 года жители 9 станций Западно-Казахстанской области смогут получить медицинскую консультацию и первую медицинскую помощь специалистов медпоезда совершенно бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Медицинский поезд уже побывал в Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей, Северо-Казахстанской, Алматинской областей и Карагандинской областях. Число осмотренных жителей отдаленных станций растет изо дня в день. Так, с 29 апреля по сегодняшний день консультативно-диагностическим поездом «Денсаулык» осмотрены жители 101 станции семи областей. Врачи медпоезда успели обследовать 15522 жителей, в том числе 2808 детей, всего количество врачебных посещений составило 37283. С момента запуска проекта уже было проделано 1279 малых хирургических операций, 546 процедур ФГДС, 5638 УЗИ, а количество проведенных осмотров флюорографии составило 2371. Из всех специалистов медпоезда наиболее посещаемыми являются терапевт, который успел принять 5079 человек, офтальмолог, осмотревший 5134 пациента и кардиолог, кабинет которого посетили 4562 человека. 26 августа «Денсаулык» завершит осмотр отдаленных станций Западно-Казахстанской области, после чего последует в Актюбинскую область. Напомним, что проект стартовал 29 апреля, и целью «Медицинского поезда» служит обеспечение бесплатной медицинской помощью отдаленные районы страны. Проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» при содействии Министерства здравоохранения РК. Поезда оснащены современным диагностическим оборудованием ведущих фирм немецкого и японского производства. Аппаратура позволяет провести пациентам при необходимости развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию и другие виды диагностических исследований. График поезда доступен на сайтах www.medpoezd.kz и  www.sk-trust.kz/ru.