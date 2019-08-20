Латинская графика — это очередной шаг к восстановлению природы языка и обновлению его фонетики. Поэтому целью семинаров является широкая разъяснительная работа среди населения. Так, встреча с участием кандидата филологических наук, ученого Омара Жалель состоялась в районном центре, а также в селах Ұзынкөл и Күйгенкөл. Участники мероприятия смогли задать спикеру массу вопросов и получить подробные ответы. - Мы получили полную информацию о латинской графике. Каждый житель села сделал для себя выводы. Мы поддерживаем данную политику,- говорит житель села Нуржигит Нурболат. Семинар в Каратобе также объединил и молодых и старейшин разных сел. Здесь о путях внедрения латиницы рассказала советник директора национального научно-практического центра «Тіл Қазына» имени Шаяхметова Оразгүл Асангазы. По ее словам новая графика позволить сблизить братские тюркоязычные народы и скажется на благотворном развитии языковой политики в целом. А руководитель областного управления по развитию языков Айгүл Мыңбаева ознакомила собравшихся с утвержденным сводом правил. -Внедрение новой графики в первую очередь важно для нашей молодежи. Если мы хотим успешно закрепиться в числе развитых стран, уже сейчас нужно заботиться о том, чтобы новое поколение повышало свою грамотность и расширяло кругозор. Всем известно, что большинсто стран мира пользуется латинской графикой. И нам не стоит противиться этому. Ведь этот язык нам не чужой, - говорит житель села Жазира Жауынбайкызы. На мероприятиях в Акжаикском районе также говорили о важности реформы на государственном уровне. Работа по пропаганде и внедрению латинской графики в районе проводится с участием местных специалистов сферы. - Мы с радостью прибыли на землю Жубана. Наша цель как можно больше рассказать жителям Приуралья о том, какая работа нами ведется, в чем особенности латинской графики и в какие сроки она будет внедряться в нашей стране. Этот шаг позволит повысить нашу коммуникабельность и сохранить уникальность языка, - рассказала на встрече советник генерального директора Национального научно-практического центра «Тіл-қазына» им. Ш.Шаяхметова Оразкуль Асангазы. В ходе беседы выступил и поэт Малик Берды Али, который рассказал, что этот вопрос поднимался еще с момента обретения независимости. В целом разъяснительные работы будут проведены в 40 населенных пунктах всех 12 районов.