По городу идет масштабная реконструкция фонтанов. Коснулась эта тема и старейшего в Атырау фонтана "Три грации", который был построен, когда город имел название Гурьев, и расположен в микрорайоне Жилгородок. Как сообщают в региональной службе коммуникаций, вместо "Трех граций" установят композицию "Три одуванчика". Немало жителей уже возмущены этой новостью. В соцсети Facebook пользователь Киселева пишет: "Все уничтожают... Весь старый город... Все купеческие дома. Зачем сохранять. Теперь и фонтан мешает... Свое надо лепить". Пользователь Плузян: "Как строитель скажу, что никакой одуванчик не заменит этой скульптуры. Жаль что снесут". Некоторые атыраусцы собираются писать петицию в акимат.