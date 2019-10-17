В Теректинском районе открыли центр примирения

В Теректинском районе в торжественной обстановке открылся центр примирения. В рамках реализации дорожной карты по развитию медиации в области несколько специалистов будут оказывать услуги населению, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Данная инициатива была выдвинута акиматом и судом Западно-Казахстанской области в рамках развития медиации. Эта площадка поможет урегулировать споры и конфликты, возникшие в районе, не доводя их до суда. В просторном помещении к услугам теректинцев прокурор, адвокат, нотариус, психолог, частный судебный исполнитель и другие специалисты. В ходе торжественн