Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Теректинском районе открыли центр примирения

В Теректинском районе в торжественной обстановке открылся центр примирения. В рамках реализации дорожной карты по развитию медиации в области несколько специалистов будут оказывать услуги населению, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Данная инициатива была выдвинута акиматом и судом Западно-Казахстанской области в рамках развития медиации. Эта площадка поможет урегулировать споры и конфликты, возникшие в районе, не доводя их до суда. В просторном помещении к услугам теректинцев прокурор, адвокат, нотариус, психолог, частный судебный исполнитель и другие специалисты. В ходе торжественн
Дана Рахметова
В Теректинском районе открыли центр примирения
В Теректинском районе в торжественной обстановке открылся центр примирения. В рамках реализации дорожной карты по развитию медиации в области несколько специалистов будут оказывать услуги населению, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Данная инициатива была выдвинута акиматом и судом Западно-Казахстанской области в рамках развития медиации. Эта площадка поможет урегулировать споры и конфликты, возникшие в районе, не доводя их до суда. В просторном помещении к услугам теректинцев прокурор, адвокат, нотариус, психолог, частный судебный исполнитель и другие специалисты. В ходе торжественного открытия старейшины и интеллигенция района пожелали работе центра больших успехов и эффективного разрешения проблем сельчан. Один раз в неделю здесь будут рассматривать все поступившие вопросы. - Как вы знаете, сегодня очень много споров как между самими гражданами, так и между гражданами и государственными органами. Поэтому основная цель сегодня максимально сгладить эти камни преткновения и создать открытый доступ как к местным исполнительным органам, так и к суду, - рассказал на открытии центра примирения председатель Теректинского районного суда Марат Маликов. В последние два года институт медиации стал очень востребован населением. При возникновении споров население обращается именно к ним, причем на данный момент не всегда можно быстро найти свободного. Кроме того, нужны и юридические консультации по разным вопросам. Люди понимают, что разбирательство в суде займёт большое количество времени. А иногда и средств. Медиаторы помогают решить все вопросы безотлагательно. В 99% случаев решение устраивает обе стороны. В целом по области на сегодняшний день работают более 170 общественных и профессиональных медиаторов. В данное время ведётся работа по открытию кабинетов медиации в учреждениях здравоохранения, образования и других сферах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
открытие

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article