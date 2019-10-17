За 17 миллионов тенге уральцам подарили современный пешеходный переход

Открытие пешеходного перехода на солнечных батареях, расположенного по проспекту имени Н.Назарбаева, состоялось сегодня, 17 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя акима города Уральск Бекжана Тукжанова, такой проект в городе открывается впервые. - Регулируемый пешеходный переход был установлен за счет средств ТОО "Зениттехсервис". Отличительная его черта в том, что он работает на солнечных батареях, также обеспечен камерами видеонаблюдения и кнопками вызовов экстренных служб. Это совместная разработка казахстанских и российских компаний. Стоимость его состав