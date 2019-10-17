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Происшествия

За 17 миллионов тенге уральцам подарили современный пешеходный переход

Открытие пешеходного перехода на солнечных батареях, расположенного по проспекту имени Н.Назарбаева, состоялось сегодня, 17 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя акима города Уральск Бекжана Тукжанова, такой проект в городе открывается впервые. - Регулируемый пешеходный переход был установлен за счет средств ТОО "Зениттехсервис". Отличительная его черта в том, что он работает на солнечных батареях, также обеспечен камерами видеонаблюдения и кнопками вызовов экстренных служб. Это совместная разработка казахстанских и российских компаний. Стоимость его состав
Кристина Кобина
За 17 миллионов тенге уральцам подарили современный пешеходный переход
Открытие пешеходного перехода на солнечных батареях, расположенного по проспекту имени Н.Назарбаева, состоялось сегодня, 17 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам заместителя акима города Уральск Бекжана Тукжанова, такой проект в городе открывается впервые. - Регулируемый пешеходный переход был установлен за счет средств ТОО "Зениттехсервис". Отличительная его черта в том, что он работает на солнечных батареях, также обеспечен камерами видеонаблюдения и кнопками вызовов экстренных служб. Это совместная разработка казахстанских и российских компаний. Стоимость его составляет 17 миллионов тенге, - отметил Бекжан Тукжанов. Разработкой и установкой пешеходного перехода занималась российская компания из города Тольятти Самарской области НПФ "Спектрон" совместно ТОО "Зениттехсервис". По словам коммерческого директора НПФ "Спектрон" Гарри Басавина, этот проект на его взгляд уникальный. - Он является энергосберегающим и работает от возобновляемых источников энергии. Предназначен для обеспечения безопасности напряженного пешеходного перехода, а также обладает пультом городских экстренных служб. Есть камеры, которые отслеживают ситуацию на дороге. К примеру, если вдруг произойдет ДТП, всегда можно иметь доказательную базу. Камеры выведены на пульт участковых, - отметил Гарри Басавин. Директор ТОО "Зениттехсервис" Кошербай Айгожа-улы отметил, что когда акимом был Алтай Кульгинов, он призвал всех бизнесменов и предпринимателей улучшать наш город. - Мы пошли на встречу и приняли решение подарить городу пешеходный переход. Пусть люди пользуются, хотим обезопасить в первую очередь наших детей, - пояснил Кошербай Айгожа-улы. Как рассказал начальник управления административной полиции ЗКО Жанболат Жаншин, проблема с пешеходами есть и в основном все зависит от воспитания самого пешехода. - На этой неделе начинается ОПМ "Пешеход". Каждые три дня мы будем проводить усиление, пока не снизим количество ДТП. В этом году с участием пешеходов допущено 82 ДТП, в них погибли 26 человек и 67 ранены. На новом установленном пешеходе есть кнопки вызова 102 и 103. В тестовом режиме посмотрим, какой это пешеходный переход, при хороших показателях эта работа будет продолжена, - заключил Жанболат Жаншин.
 
Гарри Басавин
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пешеходный переход

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