В ТОО "Квант" открыты вакансии

Внимание! В ТОО «Квант» на постоянную работу требуются следующие специалисты: • водители • менеджер отдела кадров • бухгалтер-ревизор • оператор-кассир • заместитель главного бухгалтера • менеджер сервисного центра, с опытом работы. ЗП от 100 000 тг. • автоэлектрик Подробная информация по тел.: 28-38-19, 8771 032 00 05 или по адресу: ул. Гагарина, 2/3, ТЦ «Квант» (отдел кадров). Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.