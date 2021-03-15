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Бизнес-новости

В ТОО «Квант» нужны специалисты

Внимание! В ТОО «Квант» на постоянную работу требуются следующие специалисты: • дизайнер с функциями менеджера • водители • менеджер отдела кадров • бухгалтер-ревизор • оператор-кассир • заместитель главного бухгалтера • менеджер сервисного центра, с опытом работы. ЗП от 100 000 тг. • автоэлектрик • прораб • менеджер отдела кадров • разноробочие • специалист по ремонту сот. телефонов в сервисный центр Подробная информация по тел.: 28-38-19, 8771 032 00 05 или по адресу: ул. Гагарина, 2/3, ТЦ «Квант» (отдел кадров). Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожа
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В ТОО «Квант» нужны специалисты
Внимание! Вакансия
Внимание! Вакансия
Внимание! В ТОО «Квант» на постоянную работу требуются следующие специалисты: • дизайнер с функциями менеджера • водители • менеджер отдела кадров • бухгалтер-ревизор • оператор-кассир • заместитель главного бухгалтера • менеджер сервисного центра, с опытом работы. ЗП от 100 000 тг. • автоэлектрик • прораб • менеджер отдела кадров • разноробочие • специалист по ремонту сот. телефонов в сервисный центр Подробная информация по тел.: 28-38-19, 8771 032 00 05 или по адресу: ул. Гагарина, 2/3, ТЦ «Квант» (отдел кадров). Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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