В ТОО «Квант» нужны специалисты

Внимание! В ТОО «Квант» на постоянную работу требуются следующие специалисты: • дизайнер с функциями менеджера • водители • менеджер отдела кадров • бухгалтер-ревизор • оператор-кассир • заместитель главного бухгалтера • менеджер сервисного центра, с опытом работы. ЗП от 100 000 тг. • автоэлектрик • прораб • менеджер отдела кадров • разноробочие • специалист по ремонту сот. телефонов в сервисный центр Подробная информация по тел.: 28-38-19, 8771 032 00 05 или по адресу: ул. Гагарина, 2/3, ТЦ «Квант» (отдел кадров). Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожа