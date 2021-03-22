В ТОО «Квант» открыты вакансии
Внимание! В ТОО «Квант» на постоянную работу требуются следующие специалисты: - Плотники - Отделочники - Монтажники - Электрик - Прораб - Дворник - Тех. Персонал - Газоэлектросварщики - Охранники - Грузчики - Водитель автокара с опытом работы - Бухгалтер-ревизор - Оператор-кассир - Заместитель главного бухгалтера - Инспектор отдела кадров - Специалист по ремонту сотовых телефонов - Продавец-консультант - Швеи Подробная информация по тел.: 28-38-19, 8771 032 00 05 или по адресу: ул. Гагарина, 2/3, ТЦ «Квант» (отдел кадров). Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэт