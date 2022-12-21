Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

В ТОО «Квант» открыты вакансии

На предприятие набирают сотрудников строительных специальностей. В ТОО «Квант» на постоянную работу требуются сотрудники ремонтно-строительной бригады: 1. Монтажники по металлоконструкциям 2.Каменщики 3.Плотники 4. Отделочники 5. Разнорабочие Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. Саратовская трасса, 24, Промбаза «Квант» (район Зачаганска). Телефон: 8 771 032 00 05 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
В ТОО «Квант» открыты вакансии
На предприятие набирают сотрудников строительных специальностей.
В ТОО «Квант» открыты вакансии
В ТОО «Квант» открыты вакансии
В ТОО «Квант» на постоянную работу требуются сотрудники ремонтно-строительной бригады: 1. Монтажники по металлоконструкциям 2.Каменщики 3.Плотники 4. Отделочники 5. Разнорабочие Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. Саратовская трасса, 24, Промбаза «Квант» (район Зачаганска). Телефон: 8 771 032 00 05 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article