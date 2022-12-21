В ТОО «Квант» открыты вакансии

На предприятие набирают сотрудников строительных специальностей. В ТОО «Квант» на постоянную работу требуются сотрудники ремонтно-строительной бригады: 1. Монтажники по металлоконструкциям 2.Каменщики 3.Плотники 4. Отделочники 5. Разнорабочие Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. Саратовская трасса, 24, Промбаза «Квант» (район Зачаганска). Телефон: 8 771 032 00 05 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.