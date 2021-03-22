В три миллиарда тенге обойдется очистка дна озера Шалкар в Актюбинской области

Проект по очистке дна озера Шалкар стартует уже в этом году. Вопросы, связанные с решением актуальной экологической проблемы, рассмотрели в акимате области под председательством главы региона Ондасына Уразалина. В совещании приняли участие первый заместитель акима области Нуржауган Калауов, аким Шалкарского района Жанболат Жидеханов, руководитель управления природных ресурсов и природопользования Жаксыгали Иманкулов, руководитель департамента экологии Нуржан Аккул, представители «Актобеводпроект», ТОО «TOLAGAI-2050». - Жители Шалкарского района неоднократно поднимали вопрос, касающийся очистки