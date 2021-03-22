Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В три миллиарда тенге обойдется очистка дна озера Шалкар в Актюбинской области

Проект по очистке дна озера Шалкар стартует уже в этом году. Вопросы, связанные с решением актуальной экологической проблемы, рассмотрели в акимате области под председательством главы региона Ондасына Уразалина. В совещании приняли участие первый заместитель акима области Нуржауган Калауов, аким Шалкарского района Жанболат Жидеханов, руководитель управления природных ресурсов и природопользования Жаксыгали Иманкулов, руководитель департамента экологии Нуржан Аккул, представители «Актобеводпроект», ТОО «TOLAGAI-2050». - Жители Шалкарского района неоднократно поднимали вопрос, касающийся очистки
gorod
В три миллиарда тенге обойдется очистка дна озера Шалкар в Актюбинской области
Проект по очистке дна озера Шалкар стартует уже в этом году.
В три миллиарда тенге обойдется очистка дна озера Шалкар в Актюбинской области
В три миллиарда тенге обойдется очистка дна озера Шалкар в Актюбинской области
Вопросы, связанные с решением актуальной экологической проблемы, рассмотрели в акимате области под председательством главы региона Ондасына Уразалина. В совещании приняли участие первый заместитель акима области Нуржауган Калауов, аким Шалкарского района Жанболат Жидеханов, руководитель управления природных ресурсов и природопользования Жаксыгали Иманкулов, руководитель департамента экологии Нуржан Аккул, представители «Актобеводпроект», ТОО «TOLAGAI-2050». - Жители Шалкарского района неоднократно поднимали вопрос, касающийся очистки озера Шалкар, просили привести его в прежнее состояние. Мы привлекли к данной работе специалистов и экспертов. В прошлом году была завершена работа по разработке ПСД, Правительство поддержало проект, в текущем году мы приступаем к его реализации. Крупнейший проект рассчитан на три года, но нам необходимо завершить его в максимально сжатые сроки, в течение двух лет. Оно имеет важное рекреационное и хозяйственное значение для региона. Я уверен, что мы получим большой экологический эффект от данного проекта, - подчеркнул аким области. Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нагымжан Алдияров презентовал проект по очистке дна озера Шалкар. Докладчик отметил, что проблема обмеления и заиливания дна озера возникла в конце 90-х годов прошлого века. - Озеро подвержено деградации из-за отсутствия стока, зарастания надводной и подводной растительностью, ухудшается качество воды. Разработано технико-экономическое обоснование проекта «Очистка дна озера Шалкар», получено положительное заключение экспертизы. Общая стоимость проекта составляет 3 млрд тенге. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено 432,95 млн тенге. Также в отраслевое министерство направлена заявка для выделения дополнительных средств, - сообщил Нагымжан Алдияров. В завершение совещания Ондасын Уразалин поручил руководителям госорганов и подрядной организации ТОО «TOLAGAI-2050» принять все меры для качественной реализации важнейшего для региона проекта, не причиняя ущерба земледельцам и окружающей среде.
В три миллиарда тенге обойдется очистка дна озера Шалкар в Актюбинской области
В три миллиарда тенге обойдется очистка дна озера Шалкар в Актюбинской области
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ Фото предоставлено пресс-службой акимата Актюбинской области
Актобе озеро Шалкар

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article