В управлении финансов ЗКО назначили нового руководителя

Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ представил нового руководителя - Дулата ИМАШЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО Ранее Дулат ИМАШЕВ занимал пост заместителя руководителя управления строительства ЗКО. Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, нового руководителя назначили в связи с выходом Айгуль САЛАХАТДИНОВОЙ на пенсию, ранее занимавшей эту должность. Имашев Дулат Бауыржанович 1978 года рождения. Образование - высшее. В 1999 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист менеджер». Ранее работал - ведущ