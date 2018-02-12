Имашев Дулат Бауыржанович 1978 года рождения. Образование - высшее. В 1999 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист менеджер». Ранее работал - ведущим, главным специалистом управления финансов Западно-Казахстанской области; - главным специалистом управления Комитета контроля за качеством медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по Западно-Казахстанской области; - руководителем отдела, заместителем руководителя управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области; - заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области; - заместитель руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области.
В управлении финансов ЗКО назначили нового руководителя
Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ представил нового руководителя - Дулата ИМАШЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО Ранее Дулат ИМАШЕВ занимал пост заместителя руководителя управления строительства ЗКО. Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, нового руководителя назначили в связи с выходом Айгуль САЛАХАТДИНОВОЙ на пенсию, ранее занимавшей эту должность. Имашев Дулат Бауыржанович 1978 года рождения. Образование - высшее. В 1999 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист менеджер». Ранее работал - ведущ