В управлении образования ЗКО прокомментировали информацию о штрафе за нахождение на улице
В рассылке говорится, что детям запрещается находиться на улице, в магазинах и в автобусах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На протяжении последних дней в мессенджерах WhatsApp уральцы активно пересылают друг другу сообщение о том, что в связи с введением режима чрезвычайного положения детям запрещается находиться вне дома.
– В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно! - говорится в рассылке.
Сообщение вызвало волну тревог и возмущений со стороны родителей. Многим показалось абсурдным то, что детям нельзя выходить на улицу.
– Чего только не придумают. Получается, детям нельзя даже на прогулку выходить? Я бы не поверила в это, но в наш родительский чат это скинула классный руководитель. Вот как не поверить? - говорит жительница города Вера.
Но нашлись и такие родители, которые отнеслись с пониманием к информации в рассылке, и даже согласились при необходимости не выпускать детей на улицу.
– Это необходимые меры предосторожности и делается исключительно для нашего с вами блага. Мы все переживаем нелегкие времена и игнорировать правила безопасности нельзя. Надо будет сидеть дома - будем. Главное - перетерпеть, - отметила мама первоклашки Бибигуль.
Однако в пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, информация является фейковой и не соответствует действительности.
– Со вчерашнего дня в соцсетях распространяется информация о проведении рейдовых мероприятий по школам, по магазинам или автобусам в целях контроля пребывания в них школьников с последующим штрафом родителей. Это фейковая информация, которая не соответствует действительности.
Обращаем внимание на то, что следует руководствоваться приказом министра образования и науки РК «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пандемии», который предусматривает меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, педагогов, других работников организаций образования. Рекомендуем педагогам и родителям максимально обеспечивать безопасность школьников, сохранять спокойствие и не реагировать на необоснованные факты и фейковые публикации, - сообщили в ведомстве.
Напомним, 15 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения короновируса. В указе президента говорится об ограничении на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с территории всеми видами транспорта.
Сейчас в Казахстане выявлено 13 случаев заражения COVID-19.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!