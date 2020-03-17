Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Жаслан Халиуллин, в этом году общая площадь посевов на территории ЗКО составит 514 тысяч гектаров. - Основная площадь посевов отдана под зерновые яровые культуры – 240 тысяч гектаров. Масличными культурами планируется засеять 76 тысяч гектаров, картофелем, овощами и бахчевыми культурами – 9,4 тысяч гектаров, кормовые культуры будут засеяны на 188 тысячах гектарах, в том числе однолетними растениями - 20 тысяч гектаров. На субсидирование сфера растениеводства в этом году выделено 944 млн тенге, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 269,5 млн тенге, - рассказал Жаслан Халиуллин. Для проведения весенне-полевых работ выделено 12 тысяч тонн дизтоплива по цене 179 тенге за литр. Поставщиком дизельного топлива, как и в предыдущие годы определено ТОО «Батыс Арна».