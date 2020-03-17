В списке лидеров Атырау занял четвертое место, после таких городов, как Алматы, Нур-Султан и Шымкент, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Атырау не вошли в тройку лидеров по покупке новых авто Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает пресс-служба «КазАвтоПром», всего с начала года казахстанцы приобрели на 97,6 млрд тенге новых автомобилей, что превышает прошлогодний показатель на 20%. - Пятёрку наиболее востребованных брендов легковых авто по итогам января-февраля этого года составили Hyundai (2138 ед.), Lada (2010 ед.), Toyota (1436 ед.), Ravon (1294 ед.) и KIA (1105 ед.). В ТОP-10 наиболее успешных марок вошли также Renault, Nissan, GAZ, Volkswagen и Lexus, - сообщили на сайте "КазАвтоПром". Стоит отметить, что основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам января-февраля продемонстрировали жители городов Алматы (2 945 реализованных автомобилей), Нур-Султан (1 912 ед.), Шымкент (1 121 ед.), Атырау (659 ед.), Караганда (617 ед.), Костанай (545 ед.), Уральск (510 ед.), Актау (452 ед.), Усть-Каменогорск (380 ед.) и Актобе (358 ед.). К слову, ранее жители Атырау находились в тройке лидеров по приобретению новых машин, уступая лишь Алматы и Нур-Султану. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.