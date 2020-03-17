Такое решение было принято в связи с чрезвычайным положением в стране, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Праздник Курбан Айт отмечают в Уральске Клирик Покровского женского монастыря игумен Дорофей рассказал, что воскресные службы для православных будут продолжены, так как они соблюдают все меры предосторожности. - В связи с чрезвычайным положением наши работники находятся в масках, потом проводится влажная уборка дезинфицирующими средствами, часто вытирают ручки дверей в храмы, - отметил игумен Дорофей. В пресс-службе управления по делам религии ЗКО сообщили, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди прихожан было решено приостановить проведение пятничной молитвы во всех мечетях области. – Во всех мечетях страны, в том числе и в нашей области будут приостановлены пятничные намазы. Каждый мусульманин может совершать намаз у себя дома. Кроме этого, будет приостановлено проведение поминок в столовых при мечетях, - сообщили в ведомстве. Стоит отметить, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение с 16 марта. Оно продлится до 15 апреля. На сегодняшний день в стране подтверждено 13 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 11 случаев, в Нур-Султане - два случая.     Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.