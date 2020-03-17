Иллюстративное фото из архива "МГ" В Нур-Султане зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. - Эти пациенты сегодня помещены на карантин. В рамках обследования у них подтверждён диагноз. Контактные лица по этим 14 пациентам определены, проводится их карантинизация и изоляция, – сообщил министр. Сегодня вступило в силу новое постановление главного санитарного врача РК, направленное на усиление контроля на внешней границе Казахстана. к категории стран 1а теперь относятся Франция, Италия, Испания, Иран, Германия; к категории 1 б – Китай, Южная Корея, страны Шенгенской зоны. - Граждане РК, прибывающие из стран категории 1а будут помещаться в обязательный карантин, из стран категории 1б – на домашний карантин. Но по решению эпидемиологов того или иного региона также граждан могут с домашнего карантина переместить в стационарный, если есть опасность распространения инфекции, – отметил Елжан Биртанов. На сегодня в стране зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. С 16 марта в Казахстане действует чрезвычайное положение, приняты ограничительные меры. Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать мест массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.