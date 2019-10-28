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Социум

В управлении здравоохранения Атырауской области прокомментировали смерть солдата

По словам врачей, менингококковая инфекция, от которой предположительно скончался военнослужащий, могла быть завозным случаем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление здравоохранения Атырауской области. 26 октября в 17.50 в отделение приемного покоя Атырауской областной больницы в тяжелом состоянии поступил военнослужащий пограничной службы. По словам сопровождающих, солдат в последнее время жаловался на потерю сознания, судороги, повышение температуры, головную боль, головокружение, порывы к рвоте, слабость. В связи с критическим состоянием врачи в срочном порядке
Дана Рахметова
В управлении здравоохранения Атырауской области прокомментировали смерть солдата
По словам врачей, менингококковая инфекция, от которой предположительно скончался военнослужащий, могла быть завозным случаем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление здравоохранения Атырауской области.
26 октября в 17.50 в отделение приемного покоя Атырауской областной больницы в тяжелом состоянии поступил военнослужащий пограничной службы. По словам сопровождающих, солдат в последнее время жаловался на потерю сознания, судороги, повышение температуры, головную боль, головокружение, порывы к рвоте, слабость. В связи с критическим состоянием врачи в срочном порядке определили больного в реанимационное отделение и провели все необходимые мероприятия, но в 23.35 солдат скончался. По словам Гульнафис Танбаевой, и.о. руководителя управления здравоохранения Атырауской области в ходе проведённых клинико-лабораторных обследований, консультации узких специалистов, пациенту установлен предварительный диагноз менингококковая инфекция, подозрительный случай, молниеносная форма. На данный момент управлением здравоохранения создана комиссия по расследованию данного случая, в воинскую часть была отправлена группа врачей, с целью проведения противоэпидемических, профилактических мероприятии, были обследованы все 130 военнослужащих которые контактировали с больным, при проверке у 54 военнослужащих были выявлены ранние стадии ОРВИ. Среди контактных лиц с подозрением на менингококковую инфекцию не выявлено, ведётся медицинское наблюдение. По словам Гульжамал Таубаевой - внештатного эпидемиолога области - солдат прибыл в воинскую часть 19 октября, в составе молодого пополнения из Кызылординской области. Инкубационный период «менингококковой инфекции» составляет от трех до десяти дней, поэтому не исключено, что данный случай заболевания является завозным. Также с помощью опроса было выяснено, что солдат испытывал недомогание в течении трех дней, однако, по словам военных, за медицинской помощью обратился 26 октября в 14.30. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
смерть солдат

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