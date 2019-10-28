В управлении здравоохранения Атырауской области прокомментировали смерть солдата

По словам врачей, менингококковая инфекция, от которой предположительно скончался военнослужащий, могла быть завозным случаем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление здравоохранения Атырауской области. 26 октября в 17.50 в отделение приемного покоя Атырауской областной больницы в тяжелом состоянии поступил военнослужащий пограничной службы. По словам сопровождающих, солдат в последнее время жаловался на потерю сознания, судороги, повышение температуры, головную боль, головокружение, порывы к рвоте, слабость. В связи с критическим состоянием врачи в срочном порядке