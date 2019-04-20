Деревья были посажены сегодня, 20 апреля, на правом берегу реки Чаган в городском парке культуры и отдыха и возле Назарбаев Ителлектуальная школа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Всего посадили 800 деревьев, на правом берегу р.Чаган в городском парке культуры и отдыха был высажен ясень,  возле здания НИШ посадили 100 дубов. Как рассказал заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов, уже три недели подряд идут субботники и посадка деревьев. - В течение двух месяцев будет продолжаться каждую субботу и воскресенье посадка саженцев, санитарная очистка территории от мусора. Сейчас приближаются майские праздники, мы акцентируем внимание молодежи на санитарную очистку памятников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Тут на правом берегу реки Чаган в парке культуры и отдыха в посадке приняли участие около 300 человек. Посадка зеленых насаждений также продолжается по всей области, - отметил Габидолла Оспанкулов. В озеленении города приняли учащиеся вузов и коллежей. По их словам,они с удовольствием принимают участие в данной акции, уже не в первый раз. - Лично мне нравится своего рода такой отдых на свежем воздухе. Тем более мы сажаем деревья для нашего же города, чтобы в будущем он был еще красивее. Потом зелень это не только красота, это экология - свежий воздух. Нужно любить свой край и делать для него все возможное, - пояснила студентка по имени Айгуль. Еще один студент по имени Аслан, говорит, что для него самое главное, потом смотреть на плоды своего труда. - В прошлом году мы также сажали деревья, теперь проезжаем мимо них и радуемся, как зелено. Я считаю, что вся молодежь нашего города должна выходить на такие акции, - отметил Аслан. Напомним, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Ринат Шауенов сообщил, что до конца апреля запланировано посадить порядка 50 тысяч деревьев. Это только местными исполнительными органами, а также еще учебными заведениями, предприятиями, которые тоже планируют посадить около 7 тысяч деревьев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА