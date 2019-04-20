Конференция прошла на тему: «Социально-политическая ситуация в Западном Казахстане в первой половине 19 века и жизнь батыра Жолбарыса Торыулы», где организатором выступил общественный фонд содействия научным исследованиям при поддержке акимата Бурлинского района ЗКО. В ходе конференции была презентована книга-сборник рассказов о жизни Жолбарыса Торыулы и продемонстрирован документальный фильм. Также участниками были заслушаны доклады, касающиеся исследований конкретных исторических событий и белых пятен в истории Казахстана. Участники побывали на месте захоронения Жолбарыса Торыулы. В прошлом году это почитаемое место которое находится вблизи города Аксай, вошло в список региональных сакральных объектов Казахстана. Жолбарыс Торыулы является исторической личностью. Батыр был активным участником общественно-политических событий 19 века и посвятил жизнь сохранению целостности родной земли. Деяния и заслуги Жолбарыс батыра, отмеченные царскими наградами, нашли подтверждение в исторических архивах РФ. Потомки батыра как реликвию хранят его кольчугу, которая только благодаря их усилиях в целости сохранилась до наших времен.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.