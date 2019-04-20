Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 20 апреля около полудня. Как рассказали в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, сообщение о пожаре в частном доме в Курайли поступило на пульт пожаротушения в 11 часов. На место сразу направили 4 пожарные машины и 16 человек личного состава. Щитовой дом к их приезду успел загореться полностью. В 11. 57, за 13 минут после прибытия пожар ликвидировали, на месте обнаружили обгоревшие тела. Предположительная причина пожара - курение в постели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.