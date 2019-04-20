По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет солнечно, днем +13, ночью -2. В Атырау ожидается переменная облачность, днем 15 градусов тепла, ночью +2 градуса. В Актобе будет солнечно, днем 12 градусов выше нуля, ночью -4. В Актау ожидается переменная облачность, 15 градусов тепла днем и +5 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.