В медицинском университете проходит ежегодное окончательное распределение выпускников бакалавриата, интернатуры, резидентуры, магистратуры и докторантуры. - На ярмарку вакансий прибыли более 70 работодателей из 5-ти регионов Западного Казахстана (Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Костанайской областей), - пояснили в пресс-службе Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени Марата Оспанова. В этом году заканчивают обучение 845 выпускников по 6-ти специальностям интернатуры: 149 врачей общей практики, 74 педиатров, 83 терапевтов, 115 хирургов, 56 акушер-гинекологов, 114 стоматологов, 61 по 3-м специальностям бакалавриата, по 15-ти специальностям резидентуры 153 выпускника, 17 магистров, 6 докторов РhD. Стоит отметить, что в этом году вступает в силу пункт о трехлетней отработке молодых специалистов, обучавшихся по государственному образовательному гранту, в государственных учреждениях образования и здравоохранения. - Среди 845 выпускников университета по гранту обучился 601 человек, в том числе по "сельской квоте" 111 выпускников, которые должны распределиться в государственные городские и сельские медицинские учреждения. Распределение проводится на основании предварительных ходатайств и гарантийных писем от медицинских организаций, - пояснили в пресс-службе Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени Марата Оспанова.