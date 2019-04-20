Сегодня на ярмарке спросом пользовались яйца. За ними выстроилась огромная очередь. Десяток яиц стоил 190 тенге. - Здесь конечно есть продукты, которые по ценам не намного дешевле рыночных, но в целом мы приходим на ярмарку каждые выходные, все-таки выгодно, хоть понемногу, но экономим. Купила сегодня говядину по 1400 за килограмм. Ну, огурцы и помидоры, тоже подешевле за 600 и 900 тенге. Скоро Пасха, вот яиц взяла 4 десятка, - сказала местная жительница Валентина. Также был представлен огромный ассортимент рыбы. Караси продавали по 350 тенге за килограмм, щука стоила 900 тенге, цена на сазан варьировалась от 700 до 1000 тенге за килограмм. Мясо также можно было купить на ярмарке, свинину по 1200 тенге за кило, говядину по 1400 тенге, еще продавали баранину и конину. Еженедельно местные пасечники привозят на ярмарку мед и продукты пчеловодства. Стоит отметить, что в среднем цены на продукты ниже рыночных в среднем на 15-20%. Сельскохозяйственная ярмарка работает на улице Ихсанова каждую субботу с 9.00 до 13.00.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.