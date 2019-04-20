Я пенсионерка, и хотя еще работаю, считаю каждую копейку. Но вот на обуви не экономлю – стараюсь покупать качественную, кожаную. Заметила, правда, что слишком быстро в последние годы стали изнашиваться сапоги.Целые, не протекают, подошва не треснула, а сама кожа становится жесткой, покрывается мелкими морщинками. Это при том, что я регулярно кремлю их. Пожаловалась продавщице в магазине, что быстро их сапоги снашиваются. А она спрашивает: - «Когда вы ухаживаете за обувью?» Я призналась – обычно утром. Вечером ведь, как придешь: пока ужин, пока туда – сюда, о сапогах не вспоминаешь. А утром, перед выходом уже протираешь. Так вот, продавщица сказала, что это распространенная ошибка. Обувь нужно чистить с вечера, пока она не пропиталась вредными солями. Как только пришли с улицы, сразу протрите тряпочкой, сначала влажной, потом сухой. Сильную грязь смывайте прохладной, не горячей водой. А уже потом наносите крем.