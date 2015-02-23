24 февраля в историко-краеведческом музее состоится открытие музея восковых фигур. Иллюстративное фото с сайта www.peterburg.biz Иллюстративное фото с сайта www.peterburg.biz Со слов сотрудников музея, уральцы смогут увидеть 50 восковых фигур, которые выставляет Санкт-Петербургский музей. Открытие состоится в 11 часов 24 февраля. Восковые фигуры пробудут в Уральске в течение месяца. Выставка будет работать ежедневно без выходных с 10 до 18 часов. Стоимость билета для взрослых - 750 тенге, детский билет от 4 до 12 лет - 500 тенге. Как отметили устроители, групповые посещения обойдутся гораздо дешевле. Так, группе школьников до 12 лет стоимость билета обойдется в 400 тенге, плюс двое сопровождающих идут бесплатно. Для группы старшеклассников и взрослых цена билета составит 650 тенге.