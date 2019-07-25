Скульптура была изготовлена из бронзы. Постамент будет изготовлен из трех видов гранита. Официальное открытие запланировано ко Дню города. –В прошлом году был объявлен республиканский конкурс на лучшую работу скульптуры Махамбета Утемисова и Исатая Тайманова. Всего было подано шесть заявок, которые рассматривала специально созданная комиссия. Конкурс выиграл авторский коллектив из трех человек - это архитектор Серик Рустамбеков и скульпторы Ринат Абенов и Ербол Зиябеков. Их работа была признана лучшей в стилистическом, художественном и архитектурном плане. Итоги конкурса были направлены в министерство культуры РК, там прошло заседание комиссии, на котором проект был утвержден. В феврале 2019 года в городе Нур-Султан началась работа по изготовлению памятника. На данный момент скульптуры изготовлены, доставлены в город Уральск. Сейчас идет работа по облицовке постамента гранитом. Осенью будет официальное открытие, - рассказал директор государственной инспекции по охране культурного наследия управления культуры и развития языков ЗКО Талгат Жусупкалиев. Стоит отметить, что общая высота композиции будет составлять 12 метров. Кроме этого, будет полностью облагорожена вся прилегающая территория. – Здесь будут установлены скамейки, урны, освещение, заборы, будут высажены зеленые насаждения, - дополнил Талгат Жусупкалиев. На участие в конкурсе поступили заявки от шести скульпторов. Комиссия отобрала три лучшие работы. В настоящее время проекты направлены на утверждение в комиссию по установлению новых сооружений монументального искусства Министерства культуры и спорта. 27 июля 2018 года на очередном заседании комиссии министерства лучшим проектом была признана совместная работа скульпторов Абенова Р. А., Зиябекова Е. С. и Рустамбекова С. И.