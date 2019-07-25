Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Актюбинской области Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 41-летний Канат Заиров 22 июля около 18.00 нанес множественные ножевые ранения жителю Актобе. – Департамент полиции разыскивает Каната Заирова. Приметы: худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы черные. Был одет в серую футболку, трико черного цвета и черные кроссовки. Хромает на одну ногу. При получении какой-либо информации незамедлительно сообщить в дежурную часть ГОП № 4 Алматинского района УП города Актобе или по телефонам (8-7132) 99-69-25, 102 и 72-98-00 (ЦОУ УП г.Актобе) и (отдел розыска УКП ДП), - сообщили полицейские.