Сегодня, 25 июля, в зале областной филармонии имени Г.Курмангалиева прошли общественные слушания, в которых приняли участие более 80 человек. Обсуждались две темы - это утверждение Правил содержания и выгула собак и кошек и Правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории населенных пунктов Западно-Казахстанской области. По словам заместителя руководителя управления ветеринарии ЗКО Казбека Ташимова, процесс отлова животных в соответствии с Гражданским Кодексом выглядит так: все бездомные животные после отлова должны содержаться в течение 60 дней и только потом уничтожаться или обращаться в собственность государства. - Изучив мировой опыт мы пришли к следующему мнению, к животным должны относиться гуманно. Учитывая мнения общественников, уничтожать животных не лучший вариант. Теперь предлагаем следующее решение: отлов животных должен проходить под наблюдением ветеринарных специалистов, после отлова необходимо проводить все ветеринарные мероприятия: осмотр, стерилизация, чипирование, вакцинация, идентификация и занесение в единую базу. После этого животное будет обратно выпускаться в свой ареал обитания, за исключением таких животных, которые безнадежно больны. Они по рекомендациям специалистов будут подлежать усыплению. Тут мы хотим привлечь в этот процесс не только государственные организации, но и общественные объединения. Все это будет происходить в рамках утвержденного бюджета, а это 28 миллионов тенге по городу Уральск. Дополнительно нам требуется порядка 5 миллионов тенге, но зато сам процесс будет без грубого обращения с животными, не будет сжигания трупов на скотомогильниках, - рассказал Казбек Ташимов. Уральцев интересовал вопрос будет ли предусмотрена какая-либо ответственность хозяевам, которые отпускают своих животных на самовыгул. - В действующих правилах есть, что владелец в обязательном порядке должен выгуливать животное в наморднике и на коротком поводке, не подвергая опасности других жителей, убирать за ним экскременты, содержать на привязи. Если правила нарушены, то в соответствии с Административном Кодексом должен быть составлен адмпротокол, - дополнил Казбек Ташимов. Доктор ветеринарных наук, профессор ЗКАТУ имени Жангир хана Гайса Абсатиров отметил ,то что в области ежегодно выделяются десятки миллионов на отлов, отстрел и содержание животных. - Есть питомники в Круглоозерном и по Самарской трассе, что там сделано или делалось ли вообще что-то на эти деньги? И каковы результаты?Я видел питомник он в ужасном состоянии,- задался вопросом Гайса Абсатиров. Казбек Ташимов отметил, что действительно просто отлов и уничтожение бродячих собак и кошек не дает результатов. - Заболеваемость бешенством не снижается, киракоз варьируется в разных пределах, численность собак не уменьшается. Исходя из этого мы и предлагаем новые методы и ожидаем, что будет положительный результат, - сказал заместитель руководителя управления ветеринарии ЗКО. Местная жительница Гульнара Бижанова говорит, что основная проблема это безответственное отношение людей к своим животным. - Собаки в основном бегут из частного сектора. В январе и феврале массово появляются бродячие собаки. Весной пестрят объявления отдам щенят в добрые руки, люди берут их на дачи, а потом просто бросают. Осенью эти собаки бегут в город. Я предлагаю в пункт 17 в правила содержания собак добавить, что владелец обязан не только зарегистрировать, но и стерилизовать свое животное. И кошек тоже. У нас есть сайт бесплатных объявлений, так вот там тысячи сообщений, отдам котят в добрые руки. Но у нас нет такого количества желающих взять их, они все в итоге оказываются на улице. Это безответственное отношение владельцев, - возмутилась женщина. - Почему бы не предусмотреть обязательную стерилизацию и штраф за отказ, а потом эти деньги в целевом порядке отправлять на содержание приюта. И штраф сделать намного больше, чем стоимость стерилизации, чтобы человек, знал что ему выгоднее стерилизовать животное. На это Казбек Ташимов отметил, что в правилах они не могут всех владельцев обязать стерилизовать животных. - Есть заводчики породистых собак и общества, они тоже могут подпадать под эти требования. И разделить их по нормативно-правовым актам на владельцы породных и безпородных собак невозможно, - сказал Казбек Ташимов. Также в ходе встречи, местные жители попросили создать площадки для выгула собак, выделить бесплатного ветеринара. К слову, общественные слушания закончились единогласным решением, что в городе необходимо стерилизовать бездомных животных.