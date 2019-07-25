Фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте статистики Атырауской области, численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составила 127,7 тысяч человек. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, этот показатель больше на 5%. - Значительно увеличился и выпуск продукции субъектов малого и среднего бизнеса - на 72,6%, В денежном выражении выпуск продукции составил 765,2 миллиардов тенге, - отметили в упомянутом ведомстве. По информации областного управления предпринимательства и промышленности, последние шесть лет по поручению главы региона для поддержки сельских предпринимателей из местного бюджета было выделено 1,6 млрд тенге. Из этих средств были профинансированы 338 сельских проекта. В 2016-2017 годах за счет возвращенных средств 47 предпринимателям было выделено кредитов на сумму 145 млн тенге. Итог – создано более трех десятков новых рабочих мест.