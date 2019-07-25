Около 128 тысяч жителей области занимаются бизнесом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте статистики Атырауской области, численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составила  127,7 тысяч человек. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года,  этот показатель больше на 5%. - Значительно увеличился и выпуск продукции субъектов малого и среднего бизнеса -  на 72,6%, В денежном  выражении выпуск продукции составил 765,2 миллиардов тенге, - отметили в упомянутом ведомстве. По информации областного управления предпринимательства и промышленности, последние шесть лет по поручению главы региона  для поддержки сельских предпринимателей из местного  бюджета было выделено  1,6 млрд тенге. Из этих средств были профинансированы 338 сельских проекта. В  2016-2017 годах  за счет возвращенных средств 47 предпринимателям было  выделено кредитов на сумму 145 млн тенге. Итог – создано более трех десятков  новых  рабочих мест.