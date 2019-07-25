В июне в Казахстане стартовал проект «ONEGE», направленный на усиление института семьи, продвижение семейных ценностей, профилактику разводов и бытового насилия. Проект реализуется Общественным Фондом «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия» в рамках государственного гранта Центра Поддержки Гражданских Инициатив «CISC» Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Проект предполагает открытие Социальных служб ресурсной поддержки в 9 регионах Казахстана: Алматинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской области, а также в городе Шымкент. Специалисты социальных служб каждого региона проходили тренинги в г.Алматы по различным тематикам: В период 27-29 июня 2019 г. приняли участие в вводном тренинге. Среди специалистов служб были руководители, психологи, социальные работники и кейс-менеджеры каждого региона. В период с 18 по 20 июля 2019 года прошел тренинг для тренеров «По работе с жертвами и агрессорами бытового насилия». В период с 29 июля по 1 августа 2019 года пройдет тренинг на тему: «Сексуальное воспитание и репродуктивное здоровье, подготовка к семейной жизни и работа с молодыми семьями». В 9 регионах открыты социальные службы ресурсной поддержки, в которых начали работать социальные работники, кейс-менеджеры, психологи и другие специалисты, работающие с ребенком и семьей, с молодежью и семейными парами.
НПО в г.Уральск, на базе которого открылась проектная деятельность службы находится по адресу: ул. Штыба, 59, офис №205, тел:8 777 1804090. Руководителем О.О. « Нур» является Геннадий Франк.
В рамках социальной программы «ÒNEGE» по укреплению института семьи и продвижению семейных ценностей в РК в 2019 году Общественный фонд объявил о старте двух конкурсов: Жанұямен саяхат - Путешествуем семьей и Отбасы хикаялары - Семейные истории. Главное условие участия в конкурсе Жанұямен саяхат - Путешествуем семьей является публикация в социальных сетях фотографии всей семьи, сделанной во время семейного отдыха или путешествия, с оригинальной подписью или заголовком к фото с хэштегами #onege2019, #sayahat_+ (вместо знака + необходимо поставить номер своего региона, например, для Западно - Казахстанской области хэштег будет выглядеть так: #sayahat_07). Призовой фонд онлайн-конкурса Жанұямен саяхат - Путешествуем семьей составляет 9 подарочных сертификатов сети магазинов бытовой техники «Технодом» стоимостью 100 000 тенге каждый по одному для каждого региона. Главным условием следующего конкурса Отбасы хикаялары - Семейные истории является комментарий к посту, с объявлением об онлайн-конкурсе, четверостишья (стихотворение в четыре строки) про свою семью или с описанием интересного случая произошедшего с семьей с хэштегами #onege2019, #taqpaq_07, а также быть подписанным на официальные странички в социальных сетях ОФ "Семейная Академия" Призовой фонд онлайн-конкурса Отбасы хикаялары - Семейные истории также составляет 9 подарочных сертификатов сети магазинов бытовой техники «Технодом» стоимостью 100 000 тенге каждый по одному для каждого региона. Победители онлайн-конкурсов будут определены 1 и 5 августа в прямом эфире на официальных страницах ОФ "Семейная Академия" Участниками онлайн-конкурса могут быть жители 9 регионов Республики Казахстан: Алматинская, Актюбинская, Кызылординская, Мангыстауская, Павлодарская, Туркестанская, Северо- Казахстанская и Западно-Казахстанская областей а также г. Шымкент. Информацию об условиях участия в конкурсе можно найти в социальных сетях: https://www.facebook.com/onege2019 https://www.instagram.com/onege2019/