Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, мужчины утонули на реках Урал и Деркул. - Тело 52-летнего мужчины было извлечено из воды местными жителями в районе Байтерек, вблизи поселка Переметное на реке Деркул. Мужчина утонул при неизвестных обстоятельствах. Также со слов очевидцев, погибший перед смертью находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в ДЧС ЗКО. - Кроме того, в районе Учужного затона на реке Урал спасатели ищут тело 18-летнего парня, который утонул во время купания. На данный момент поиски продолжаются.