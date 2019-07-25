По информации замначальника ДЧС по Атырауской области Асхата Ержанова, с января по июль в регионе было зафиксировано 129 пожаров, в результате которых, к сожалению, погибли пять человек. От случившихся пожаров материальный ущерб составил 1 млн 273 тысяч тенге. По уверению представителя ДЧС, жители региона неосторожно обращаются с бытовыми приборами, не соблюдают правила безопасности при эксплуатации печей. Это и есть на сегодня главные причины пожаров в нефтяной столице.