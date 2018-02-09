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Социум

В Уральске 42 аварийных дома

В городе идет активное обновление аварийного жилья по принципу ГЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава области Алтай КУЛЬГИНОВ в своем "Твитере" отметил, что Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ на расширенном заседании заявил о необходимости обновления ветхого жилья. - Глава государства на совещании в Правительстве отметил необходимость обновления аварийных и ветхих домов в регионах. В Уральске активно ведется работа по сносу таких домов и строительству нового жилья за счет частных инвесторов! - написал Алтай КУЛЬГИНОВ. Напомним, в Уральске насчитывается 42 аварийных дома и 20
gorod
В Уральске 42 аварийных дома
В городе идет активное обновление аварийного жилья по принципу ГЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Глава области Алтай КУЛЬГИНОВ в своем "Твитере" отметил, что Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ на расширенном заседании заявил о необходимости обновления ветхого жилья. - Глава государства на совещании в Правительстве отметил необходимость обновления аварийных и ветхих домов в регионах. В Уральске активно ведется работа по сносу таких домов и строительству нового жилья за счет частных инвесторов! - написал Алтай КУЛЬГИНОВ. Напомним, в Уральске насчитывается 42 аварийных дома и 200 единиц ветхого жилья. Нужно отметить, что в городе ведется работа в этом направлении. В прошлом году в рамках ГЧП был сдан 9-этажный дом по ул. Деповская. В этом году также планируеся строительство многоэтажек на месте разрушающихся домов.

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