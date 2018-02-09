В Уральске 42 аварийных дома

В городе идет активное обновление аварийного жилья по принципу ГЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава области Алтай КУЛЬГИНОВ в своем "Твитере" отметил, что Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ на расширенном заседании заявил о необходимости обновления ветхого жилья. - Глава государства на совещании в Правительстве отметил необходимость обновления аварийных и ветхих домов в регионах. В Уральске активно ведется работа по сносу таких домов и строительству нового жилья за счет частных инвесторов! - написал Алтай КУЛЬГИНОВ. Напомним, в Уральске насчитывается 42 аварийных дома и 20